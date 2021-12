Napoli - Atalanta 2-3: partita, tabellino e dove vedere gli highlights (Di domenica 5 dicembre 2021) Il Napoli perde il primato in classifica e scivola al terzo posto dopo la battuta d'arresto interna contro l'Atalanta. Agli azzurri, decimati dagli infortuni, non basta il gran cuore. Alla fine i bergamaschi passano per 3-2 al termine di un... Leggi su europa.today (Di domenica 5 dicembre 2021) Ilperde il primato in classifica e scivola al terzo posto dopo la battuta d'arresto interna contro l'. Agli azzurri, decimati dagli infortuni, non basta il gran cuore. Alla fine i bergamaschi passano per 3-2 al termine di un...

Advertising

Atalanta_BC : ???? Stadio Diego Armando Maradona, Napoli ?? #NapoliAtalanta #GoAtalantaGo ???? - capuanogio : A bruciapelo: chi lo vince? #Milan #Inter #Napoli #Atalanta - Atalanta_BC : ?? Questi i 23 nerazzurri in viaggio verso Napoli! ?? Our travelling squad for #NapoliAtalanta! Presented by… - naptam_10 : C'eri riuscito già su Zapata e volevi riuscirci anche inventando il rigorino. Grande #ADL mi raccomando taci sempre… - peppegas77 : @Juventina962 @mirkonicolino La Juve vince tutte le partite fino alla pausa di Natale, proiezione classifica: Inter… -