Hellas Verona, Simeone: “Felice della crescita, la meditazione mi sta aiutando molto” (Di domenica 5 dicembre 2021) “Siamo molto felici per questa vittoria. Dopo un brutto primo tempo, ci siamo parlati e alla fine siamo riusciti a far bene. Stiamo dimostrando di essere una buona squadra”. Così Giovanni Simeone, ai microfoni di Dazn, dopo la vittoria conquistata contro il Venezia, per 4-3, in rimonta, grazie anche a una doppietta messa a segno proprio dall’attaccante argentino. “Sono molto contento per il mio rendimento. Non bado alle statistiche, perché a me importa solo dare il massimo; però sono molto Felice della mia crescita. Il gruppo mi da una grossa mano; in più ho imparato a meditare. Queste cose mi aiutano molto, di conseguenza riesco a essere sereno sul campo”, ha aggiunto il figlio d’arte. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 5 dicembre 2021) “Siamofelici per questa vittoria. Dopo un brutto primo tempo, ci siamo parlati e alla fine siamo riusciti a far bene. Stiamo dimostrando di essere una buona squadra”. Così Giovanni, ai microfoni di Dazn, dopo la vittoria conquistata contro il Venezia, per 4-3, in rimonta, grazie anche a una doppietta messa a segno proprio dall’attaccante argentino. “Sonocontento per il mio rendimento. Non bado alle statistiche, perché a me importa solo dare il massimo; però sonomia. Il gruppo mi da una grossa mano; in più ho imparato a meditare. Queste cose mi aiutano, di conseguenza riesco a essere sereno sul campo”, ha aggiunto il figlio d’arte. SportFace.

