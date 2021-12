Una donna di Merano è positiva a Omicron (Di sabato 4 dicembre 2021) AGI - La variante 'Omicron' del Covid-19 è arrivata in Alto Adige, precisamente a Merano. La notizia l'apprende l'AGI da fonti sanitarie. A risultare positiva è stata una donna meranese rientrata a fine novembre da un soggiorno in Sudafrica. La donna, che accusa sintomi lievi, era vaccinata, spiega la primaria del Servizio aziendale di Microbiologia e Virologia, Elisabetta Pagani. "La persona è rientrata dal Sudafrica dove è rimasta per circa un mese, sta bene, lamenta un raffreddore. Aveva eseguito un tampone Pcr prima di partire e anche all'arrivo a Monaco di Baviera, entrambi negativi, e poi si è positivizzata il primo di dicembre qui in Alto Adige - continua Pagani -. è stata intercettata e segnalata dal ministero perchè sul volo che aveva preso da Città del Capo a Monaco di Baviera c'erano alcuni ... Leggi su agi (Di sabato 4 dicembre 2021) AGI - La variante '' del Covid-19 è arrivata in Alto Adige, precisamente a. La notizia l'apprende l'AGI da fonti sanitarie. A risultareè stata unameranese rientrata a fine novembre da un soggiorno in Sudafrica. La, che accusa sintomi lievi, era vaccinata, spiega la primaria del Servizio aziendale di Microbiologia e Virologia, Elisabetta Pagani. "La persona è rientrata dal Sudafrica dove è rimasta per circa un mese, sta bene, lamenta un raffreddore. Aveva eseguito un tampone Pcr prima di partire e anche all'arrivo a Monaco di Baviera, entrambi negativi, e poi si è positivizzata il primo di dicembre qui in Alto Adige - continua Pagani -. è stata intercettata e segnalata dal ministero perchè sul volo che aveva preso da Città del Capo a Monaco di Baviera c'erano alcuni ...

