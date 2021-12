Un bracconiere che aveva ucciso un lupo è stato scoperto dai Ris

(Di sabato 4 dicembre 2021) AGI - Dopo mesi d'indagini a cui ha collaborato anche il Ris di Parma èidentificato ilche nel gennaio scorso uccise un giovanein provincia di Cuneo, in Piemonte. I Carabinieri Forestali grazie alle analisi balistiche sono potuti risalire a un cacciatore di Peveragno che èrinviato a giudizio per uccisione di animale, delitto che prevede la reclusione da quattro mesi a due anni. All'uomo, che ha già chiesto il patteggiamento, sono stati contestati ulteriori reati in materia di detenzione armi e abbattimento di specie particolarmente protetta. L'indagine è stata condotta dalla Stazione Carabinieri Forestale di Mondovì congiuntamente al Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale di Cuneo. L'episodio risale allo scorso gennaio, quando la carcassa del ...

Dopo un lungo monitoraggio e diversi appostamenti hanno beccato sul fatto un bracconiere, lo stesso che aveva posizionato il laccio, nel frattempo reso inidoneo alla cattura di eventuali prede. L'...AGI - Dopo mesi d'indagini a cui ha collaborato anche il Ris di Parma è stato identificato il bracconiere che nel gennaio scorso uccise un giovane lupo in provincia di Cuneo, in Piemonte. I Carabinier ...Grazie a una complessa perizia balistica in collaborazione con i carabinieri forestali effettuata su 15 armi sequestrate. Il fatto avvenne lo scorso gennaio sulla provinciale che collega Peveragno a C ...