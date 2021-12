Sci alpino, discesa libera femminile sabato Lake Louise 2021: Goggia concede il bis (Di sabato 4 dicembre 2021) Sofia Goggia si aggiudica la discesa libera femminile di Lake Louise 2021, valida per la Coppa del Mondo 2021/2022 di sci alpino. Sulle piste canadesi, l’azzurra si conferma la più rapida e concede il bis dopo il successo nella discesa libera di venerdì 3 dicembre. Sofia non solo vince, ma lo fa con un tempo nettamente superiore alle sue avversarie (1:48.42). Seconda la statunitense Breezy Johnson (+0.84), terza l’elvetica Corinne Suter (+0.98). Ad impreziosire la giornata per i colori azzurri ci pensa Nadia Delago, protagonista di un’ottima prova e non lontana dal podio. L’italiana scia in 1:49.76 e chiude sesta, alle spalle dell’austriaca Scheyer. L’altra presenza tricolore in Top 10 ... Leggi su sportface (Di sabato 4 dicembre 2021) Sofiasi aggiudica ladi, valida per la Coppa del Mondo/2022 di sci. Sulle piste canadesi, l’azzurra si conferma la più rapida eil bis dopo il successo nelladi venerdì 3 dicembre. Sofia non solo vince, ma lo fa con un tempo nettamente superiore alle sue avversarie (1:48.42). Seconda la statunitense Breezy Johnson (+0.84), terza l’elvetica Corinne Suter (+0.98). Ad impreziosire la giornata per i colori azzurri ci pensa Nadia Delago, protagonista di un’ottima prova e non lontana dal podio. L’italiana scia in 1:49.76 e chiude sesta, alle spalle dell’austriaca Scheyer. L’altra presenza tricolore in Top 10 ...

Advertising

Eurosport_IT : SHIFFRIN COME STENMARK ???????? Vlhova sbaglia, a Killington vince Shiffrin: 46 successi in una disciplina di Coppa d… - sportface2016 : #SciAlpino, le parole di Matteo #Marsaglia dopo il quarto posto a #BeaverCreek - T0cac0caN2 : RT @GeorgeSpalluto: Plurivittoriose nello sci alpino donne in Coppa del Mondo 16 Compagnoni 16 Brignone 15 Kostner 13 #Goggia 8 Putzer 6 K… - GeorgeSpalluto : Plurivittoriose nello sci alpino donne in Coppa del Mondo 16 Compagnoni 16 Brignone 15 Kostner 13 #Goggia 8 Putzer… - OA_Sport : #Sci alpino, Matteo Marsaglia: “Contento del 4° posto”, Dominik Paris: “In discesa vado meglio, ma voglio crescere” -