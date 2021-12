Roma dominata dall'Inter, all'Olimpico finisce 3-0 per i nerazzurri (Di sabato 4 dicembre 2021) AGI - Straordinaria prova di forza da parte dell'Inter, che domina la Roma allo Stadio Olimpico e si prende la sesta vittoria nelle ultime sette di campionato. finisce 3-0 con le reti di Calhanoglu, Dzeko e Dumfries tutte nel primo tempo: la squadra di Inzaghi sale momentaneamente al secondo posto della classifica a -1 dal Milan, ma in attesa dell'altro big match tra Napoli e Atalanta. Secondo ko di fila invece per la formazione di Mourinho, in totale emergenza ma completamente fuori dal match e per ora ancora quinta in graduatoria. L'inizio di gara sembra sorridere ai giallorossi sotto l'aspetto dell'intensità, ma è un fuoco di paglia che dura appena un quarto d'ora. Proprio al 15' il gol su calcio d'angolo di Calhanoglu tramortisce la Roma, che sembra sparire dal campo e consegnarsi all'avversario. ... Leggi su agi (Di sabato 4 dicembre 2021) AGI - Straordinaria prova di forza da parte dell', che domina laallo Stadioe si prende la sesta vittoria nelle ultime sette di campionato.3-0 con le reti di Calhanoglu, Dzeko e Dumfries tutte nel primo tempo: la squadra di Inzaghi sale momentaneamente al secondo posto della classifica a -1 dal Milan, ma in attesa dell'altro big match tra Napoli e Atalanta. Secondo ko di fila invece per la formazione di Mourinho, in totale emergenza ma completamente fuori dal match e per ora ancora quinta in graduatoria. L'inizio di gara sembra sorridere ai giallorossi sotto l'aspetto dell'intensità, ma è un fuoco di paglia che dura appena un quarto d'ora. Proprio al 15' il gol su calcio d'angolo di Calhanoglu tramortisce la, che sembra sparire dal campo e consegnarsi all'avversario. ...

forzaroma : #Calhanoglu: 'Partita dominata, primo gol un po' fortunato' #ASRoma #RomaInter - sportli26181512 : Calha dirige l'orchestra Inter: Roma schiantata, nerazzurri incollati al Milan: Calha dirige l'orchestra Inter: Rom… - melodura : Partita dominata e vittoria strameritata ! Curva Roma pazzesca,diamo a Cesare quel che è di Cesare … #RomaInter #IMInter - spalletters : Partita dominata in lungo e in largo, chiudendola nel primo tempo. Va detto però che era una Roma ampiamente decimata. - Ernesto60579044 : Siamo belli, forti, dominanti, dominata la Roma del nostro amore. A pensarlo in estate… Grazie ragazzi, mi riempite d’orgoglio ?? #inter -