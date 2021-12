**Quirinale: l'elezione e l'insediamento** (Di sabato 4 dicembre 2021) Roma, 4 dic. (Adnkronos) - Una volta eletto, il Presidente della Repubblica non entra in carica. Occorre infatti attendere il giuramento e l'insediamento. Questo avviene con una particolare cerimonia, che ha inizio con l'arrivo dell'eletto a Montecitorio, partito dalla sua residenza insieme al segretario generale della Camera. Il nuovo Capo dello Stato entra in Aula e di fronte al Parlamento riunito in seduta comune, ai delegati regionali e ai componenti del Governo giura e rivolge un messaggio. Al termine del discorso, accompagnato dal presidente del Consiglio, lascia Montecitorio e si reca all'altare della Patria. Dopo aver reso omaggio al milite ignoto, raggiunge il Quirinale a bordo della storica Lancia Flaminia, scortato dai Corazzieri a cavallo. Riceve gli onori militari, quindi entra nel palazzo dove avviene il passaggio di consegne con il predecessore. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 4 dicembre 2021) Roma, 4 dic. (Adnkronos) - Una volta eletto, il Presidente della Repubblica non entra in carica. Occorre infatti attendere il giuramento e l'insediamento. Questo avviene con una particolare cerimonia, che ha inizio con l'arrivo dell'eletto a Montecitorio, partito dalla sua residenza insieme al segretario generale della Camera. Il nuovo Capo dello Stato entra in Aula e di fronte al Parlamento riunito in seduta comune, ai delegati regionali e ai componenti del Governo giura e rivolge un messaggio. Al termine del discorso, accompagnato dal presidente del Consiglio, lascia Montecitorio e si reca all'altare della Patria. Dopo aver reso omaggio al milite ignoto, raggiunge il Quirinale a bordo della storica Lancia Flaminia, scortato dai Corazzieri a cavallo. Riceve gli onori militari, quindi entra nel palazzo dove avviene il passaggio di consegne con il predecessore.

