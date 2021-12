GF Vip, Manuel nomina Lulù: “Non me lo sarei aspettata” (Di sabato 4 dicembre 2021) Ieri per Lulù Selassié, attuale concorrente del GF Vip, è stata un’altra serata difficile, soprattutto, durante nomination dove è scoppiata a piangere. La principessa etiope, infatti, è rimasta delusa dall’essere stata nominata da un inquilino in particolare. “Non me lo sarei aspettata” – Come in ogni puntata del reality, verso la fine è giunto il momento delle L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 4 dicembre 2021) Ieri perSelassié, attuale concorrente del GF Vip, è stata un’altra serata difficile, soprattutto, durantetion dove è scoppiata a piangere. La principessa etiope, infatti, è rimasta delusa dall’essere statata da un inquilino in particolare. “Non me lo” – Come in ogni puntata del reality, verso la fine è giunto il momento delle L'articolo

Advertising

Diregiovani : Lulù: “Io non ti voterò mai” ma Bortuzzo risponde categorico: “Fai male” ?? #GFvip manuel #GFVIP #PRINCESS - infoitcultura : Lulù Selassié in lacrime al GF Vip: la reazione di Manuel spiazza - infoitcultura : Gf Vip 6, il papà di Manuel Bortuzzo fa un gesto social che fa mormorare il web - lauracenna : RT @LucaVismara: Manila che dice che le Principesse non sono VIP. E ci sta. Lo dice a Manuel Bortuzzo. A Manuel Bortuzzo. Che annuisce… - ParliamoDiNews : Gf Vip 6, il papà di Manuel Bortuzzo fa un gesto social che fa parlare il web #papà #manuel #bortuzzo #gesto… -