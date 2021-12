Fabian Ruiz aggiorna sulle sue condizioni e lancia un messaggio ai tifosi Il Tweet

Advertising

OptaPaolo : 4 - Fabian Ruiz é il giocatore che ha segnato piú gol da fuori area nei maggiori cinque campionati europei 2021/22… - claudioruss : #Napoli Kalidou #Koulibaly è uscito nel finale di Sassuolo-Napoli per un risentimento alla coscia sinistra. Sostit… - sscalcionapoli1 : Fabian Ruiz in palestra: “Lavoro duro per tornare il più presto possibile, gara importante contro l’Atalanta, tutti… - gilnar76 : Infortunio Fabian Ruiz: allenamento a Castel Volturno e messaggio ai tifosi #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio… - salvione : Napoli, Fabian Ruiz freme: 'Lavoro duro per tornare al più presto' -

Ultime Notizie dalla rete : Fabian Ruiz

... la rosa azzurra, già priva di Zambo Anguissa e Osimhen (e con Politano in via di recupero), solo negli ultimi giorni ha perso altri pezzi da novanta come sono, Koulibaly e Lorenzo ...Spalletti in conferenza stampa non ha cercato alibi, ma certo perdere Koulibaly, Anguissa, Osimhen, Insigne eha un valore specifico. Secondo Fedele, Napoli - Atalanta è una ' partita ...Il grande posticipo del sabato sera promette spettacolo: l'ultima gara in Campania tra Napoli e Atalanta ha visto gli azzurri imporsi con un netto 4-1.Scrive Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport in vista del sedicesimo turno di campionato: "Spalletti non è Mou ma c'è differenza tra le prime e le seconde linee". Il Napoli oggi scenderà in campo ...