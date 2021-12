Combinata Nordica | alla Norvegia il primo Team Event della stagione di Coppa del Mondo! Italia settima

(Di sabato 4 dicembre 2021) Ildidel Mondo di, a Lillehammer in, viene vinto dformazione di casa composta da Espen Bjoernstad, Jens-Luraas Oftebro, Joergen Graabak e Jarl Magnus Riiber. Il quartetto scandinavo partiva con 21 secondi di distacco dGermania che schierava in prima frazione il veterano Eric Frenzel, schierato contro Bjoernstad con il compito di provare ad aumentare quanto più possibile il vantaggio. Il cinque volte vincitoresfera di cristallo riesce a lasciare al secondo frazionista Manuel Faiist 42 secondi di vantaggio. Da quel momento inizia la rimonta dei norge, che prima con Oftebro e poi con Graabak riescono a ...

Advertising

ItaliaTeam_it : La prima atleta #ItaliaTeam a salire sul podio in Coppa del Mondo nella combinata nordica. Annika Sieff è terza n… - Eurosport_IT : BRAVISSIMA ANNIKA! ?????? L'Italia trova il primo storico podio nella Coppa del Mondo di combinata nordica femminile… - infoitsport : Combinata nordica femminile, Annika Sieff davanti a tutte nel PCR di Lillehammer! Battute Leinan Lund e Gestvold Ha… - infoitsport : Combinata nordica, Annika Sieff sul podio: 'La mia prestazione dipende dal salto, devo migliorare nel fondo' - infoitsport : Coppa del mondo, combinata nordica: ecco il primo podio femminile italiano -

Ultime Notizie dalla rete : Combinata Nordica

Annika Sieff, dopo il primo storico podio ottenuto nellafemminile, nella giornata di venerdì 3 dicembre, punta ad un altro piazzamento di rilievo nella gara individuale di sabato 4 dicembre. Dopo la prova di salto, la diciottenne italiana ...La prova di salto della staffetta maschile valida per la Coppa del Mondo di, disputata sul trampolino HS98 di Lillehammer, Norvegia, ha visto andare in scena, come da previsione, la battaglia tra Germania e Norvegia. Dopo il salto infatti, la Nazionale ...Il primo Team Event della stagione di Coppa del Mondo di Combinata Nordica, a Lillehammer in Norvegia, viene vinto dalla formazione di casa composta da Espen Bjoernstad, Jens-Luraas Oftebro, Joergen G ...Ieri ha colto un risultato storico per la combinata nordica italiana al femminile, oggi ci riproverà, ma l’impresa appare molto più difficile. Annika Sieff è terza al termine della prova di salto in q ...