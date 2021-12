“Che schifo, sei un ratto”. Bomba contro Manuel Bortuzzo, quel gesto al GF Vip non è passato inosservato (Di sabato 4 dicembre 2021) Le ultime nomination nella diretta del GF Vip 6 andata in onda venerdì 3 dicembre hanno scatenato polemiche soprattutto perché Manuel Bortuzzo ha deciso di ‘condannare’ Lulù Selassié, con la quale ha avuto un flirt, poi finito anche a causa dei comportamenti infantili della principessa. Per questo motivo Lulù è finita spesso al centro delle critiche dei social. Nonostante le richieste di Manuel Bortuzzo di avere dei momenti di relax in casa, la Selassiè ha continuato a tampinarlo portandolo allo sfinimento e alla decisione di troncare la relazione. Se prima i social hanno sempre sostenuto il nuotatore, noto alle cronache per la sua triste storia (due anni fa è stato colpito da un colpo di pistola mentre di trovava davanti a un tabacchi nel quartiere Axa di Roma e per questo motivo costretto sulla sedia a ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 4 dicembre 2021) Le ultime nomination nella diretta del GF Vip 6 andata in onda venerdì 3 dicembre hanno scatenato polemiche soprattutto perchéha deciso di ‘condannare’ Lulù Selassié, con la quale ha avuto un flirt, poi finito anche a causa dei comportamenti infantili della principessa. Per questo motivo Lulù è finita spesso al centro delle critiche dei social. Nonostante le richieste didi avere dei momenti di relax in casa, la Selassiè ha continuato a tampinarlo portandolo allo sfinimento e alla decisione di troncare la relazione. Se prima i social hanno sempre sostenuto il nuotatore, noto alle cronache per la sua triste storia (due anni fa è stato colpito da un colpo di pistola mentre di trovava davanti a un tabacchi nel quartiere Axa di Roma e per questo motivo costretto sulla sedia a ...

