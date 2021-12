Bufera Mediaset | Chiude Verissimo | Silvia Toffanin sarà l’unica a non tornare in onda Il comunicato di Berlusconi | Fan sotto choc

(Di sabato 4 dicembre 2021) Le vacanze natalizie sono alle porte e laha organizzato i suoi programmi per questo periodo dell’anno molto particolare. Tutti i daytime della rete di Pier Silvionon subiranno interruzioni, trannedi. Ma vediamo cosa succederà trasmissione per trasmissione. Ultimamente ci sono state moltissime voci riguardanti un allontanamento di Federica Panicucci da Mattino 5. I pettegolezzi dicevano che la famosa presentatrice avrebbe abbandonato completamente la trasmissione per dedicarsi ad altro o, addirittura, separarsi dalla rete. Un’idea molto difficile dal momento che Federica Panicuccila reginetta delle feste die andrà insia a Natale con il famoso concerto che a Capodanno, dove ...

Advertising

m_1234557 : @La7tv La Taverna lo sa ? Vice presidente del movimento, il vax, quella del morbillo party - avespartacus : RT @sportmediaset: #Sci, bufera a #Killington, annullato il gigante dopo nove atlete: la #Bassino era 4.a. #SportMediaset - Fprime86 : RT @sportmediaset: #Sci, bufera a #Killington, annullato il gigante dopo nove atlete: la #Bassino era 4.a. #SportMediaset - sportmediaset : #Sci, bufera a #Killington, annullato il gigante dopo nove atlete: la #Bassino era 4.a. #SportMediaset… -

Ultime Notizie dalla rete : Bufera Mediaset

GameGurus

Ora siamo ancora in tempi di: il Covid - 19, siamo chiari, ha portato a prendere delle ... Il fatto che i programmi non allineati vengano interrotti, che sue La7 sia una sorta di ...Ieri sera al Grande Fratello Vip è successo un episodio che ha fatto arrabbiare tantissimi telespettatori. Signorini ha usato due pesi e due misure per i concorrenti, in particolare a svantaggio delle ...Le vacanze natalizie sono alle porte e la Mediaset ha organizzato i suoi programmi per questo periodo dell'anno molto particolare. Tutti i ...Andrea Nicole si ritrova al centro delle polemiche a Uomini e donne. Gli ultimi retroscena sulla trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi rivelano che le ultime registrazioni hanno sancito l'us ...