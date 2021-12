Autostrada Messina Catania, a rischio lavori di messa in sicurezza dopo frana del 2015 per arresto titolare di una delle ditte incaricate (Di sabato 4 dicembre 2021) Da sei anni i siciliani attendono che venga riaperta l’Autostrada Messina-Catania, nel punto in cui nel 2015 una grossa frana invase le carreggiate. A mettere in sicurezza il costone e realizzare due gallerie sono state scelte due imprese, una calabrese e una catanese. Il titolare della prima a inizio novembre è stato arrestato per una serie di reati compiuti, secondo gli inquirenti, favorendo la cosca ‘ndranghetista Giampà. Adesso la Regione Siciliano ha avviato la procedura di revoca del contratto. A rischiare di mettere un freno all’andamento dei lavori che, stando agli uffici regionali, potrebbero essere completati entro la prossima estate, è infatti un’inchiesta giudiziaria che non tocca la Sicilia. Denominata Brooklyn e partita dalla Calabria, a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 4 dicembre 2021) Da sei anni i siciliani attendono che venga riaperta l’, nel punto in cui neluna grossainvase le carreggiate. A mettere inil costone e realizzare due gallerie sono state scelte due imprese, una calabrese e una catanese. Ildella prima a inizio novembre è stato arrestato per una serie di reati compiuti, secondo gli inquirenti, favorendo la cosca ‘ndranghetista Giampà. Adesso la Regione Siciliano ha avviato la procedura di revoca del contratto. A rischiare di mettere un freno all’andamento deiche, stando agli uffici regionali, potrebbero essere completati entro la prossima estate, è infatti un’inchiesta giudiziaria che non tocca la Sicilia. Denominata Brooklyn e partita dalla Calabria, a ...

