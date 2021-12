Uomini e Donne, Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia sono in crisi? Arriva una conferma (Di venerdì 3 dicembre 2021) Dopo nove anni insieme, Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia sarebbero sul punto di dirsi addio. La coppia, che si è conosciuta nello studio di Uomini e Donne nel lontano 2013, sarebbe in forte crisi e si sarebbe momentaneamente separata (l’ex tronista e deejay è andato via di casa) per vedere se è possibile salvare qualcosa del loro amore. Anche perché di messo ci sono due figli piccoli, ovvero Brando, il maggiore, e Zeno, di quattro anni. Uomini e Donne, Armando Incarnato è fidanzato fuori dal programma? È emerso un nuovo gossip sul conto del cavaliere che lo vede impegnato in una relazione ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 3 dicembre 2021) Dopo nove anni insieme,Delsarebbero sul punto di dirsi addio. La coppia, che si è conosciuta nello studio dinel lontano 2013, sarebbe in fortee si sarebbe momentaneamente separata (l’ex tronista e deejay è andato via di casa) per vedere se è possibile salvare qualcosa del loro amore. Anche perché di messo cidue figli piccoli, ovvero Brando, il maggiore, e Zeno, di quattro anni., Armando Incarnato è fidanzato fuori dal programma? È emerso un nuovo gossip sul conto del cavaliere che lo vede impegnato in una relazione ...

Advertising

AndreaMarcucci : Io mi auguro che #Draghi resti a Palazzo Chigi a lungo. Aspetto che lo dica anche Enrico Letta. Il prossimo preside… - TeresaBellanova : Sono dati preoccupanti quelli #Istat sul mercato del #lavoro di ottobre, che confermano le crescenti difficoltà del… - sole24ore : Bonino: “Guardavo la copertina di questo podcast. Sono tutti uomini, non c'è una donna. Sembra di essere in Arabia… - granato_maria : RT @effe_come_fede: Ma che ne sanno sti poracci delle vere scelte a uomini e donne. #UominieDonne - eliana_viviano : @AGarnero @istat_it A me sembra che si confonda la congiuntura con le dinamiche di fondo. Ovviamente l’occupazione… -