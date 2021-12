Sistema immunitario: cos’è e come funziona? (Di venerdì 3 dicembre 2021) Con la consulenza del prof. DOMENICO SCHIAVINO, Direttore Istituto Allergologia Policlinico Gemelli di Roma; vediamo insieme come funziona il Sistema immunitario. Quando veniamo al mondo, dopo aver passato nove mesi al sicuro, protetti dal grembo materno, siamo subito sottoposti al fuoco di fila di virus e batteri capaci, si calcola, di farci morire nel giro di appena sei ore. Perché sopravviviamo in un ambiente di microrganismi ostili? Perché fin dalla nascita siamo dotati di difese immunitarie, cioè sistemi protettivi che ci accompagnano per tutta la vita, aiutandoci a riparare le ferite, rimetterci dai traumi, prevenire e contrastare infezioni e tumori. Il Sistema immunitario: cos’è e come funziona Molto in generale, e ... Leggi su piusanipiubelli (Di venerdì 3 dicembre 2021) Con la consulenza del prof. DOMENICO SCHIAVINO, Direttore Istituto Allergologia Policlinico Gemelli di Roma; vediamo insiemeil. Quando veniamo al mondo, dopo aver passato nove mesi al sicuro, protetti dal grembo materno, siamo subito sottoposti al fuoco di fila di virus e batteri capaci, si calcola, di farci morire nel giro di appena sei ore. Perché sopravviviamo in un ambiente di microrganismi ostili? Perché fin dalla nascita siamo dotati di difese immunitarie, cioè sistemi protettivi che ci accompagnano per tutta la vita, aiutandoci a riparare le ferite, rimetterci dai traumi, prevenire e contrastare infezioni e tumori. IlMolto in generale, e ...

