Materazzi a Mourinho: “Mi raccomando, ricordati che giochi contro la tua squadra. Non fare scherzi” (Di venerdì 3 dicembre 2021) Marco Materazzi, ex capitano dell’Inter, a La Gazzetta dello Sport ha parlato di José Mourinho e della prossima sfida tra Roma e Inter: Un ricordo di un altro Roma-Inter con Mourinho protagonista? “La finale di Coppa Italia 2010: José si infuriò perché prima della partita suonarono l’inno della Roma: erano loro in casa, non poteva farci niente, ma era quello il suo particolare modo di spronarci. Nessuno sa giocare sulla psicologia come lui e poi aveva costruito una squadra che era più forte di tutte le avversità”. Ma a Roma c’è ancora quel Mourinho là? “Mou è lo stesso di sempre. Per me non è cambiato. Si trova in un ambiente diverso, un ambiente stimolante. È in un momento di reset per la sua carriera. Siamo avversari ma tutti facciamo un po’ il tifo per lui. Adesso nel suo cuore c’è la Roma, è un ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 3 dicembre 2021) Marco, ex capitano dell’Inter, a La Gazzetta dello Sport ha parlato di Josée della prossima sfida tra Roma e Inter: Un ricordo di un altro Roma-Inter conprotagonista? “La finale di Coppa Italia 2010: José si infuriò perché prima della partita suonarono l’inno della Roma: erano loro in casa, non poteva farci niente, ma era quello il suo particolare modo di spronarci. Nessuno sa giocare sulla psicologia come lui e poi aveva costruito unache era più forte di tutte le avversità”. Ma a Roma c’è ancora quellà? “Mou è lo stesso di sempre. Per me non è cambiato. Si trova in un ambiente diverso, un ambiente stimolante. È in un momento di reset per la sua carriera. Siamo avversari ma tutti facciamo un po’ il tifo per lui. Adesso nel suo cuore c’è la Roma, è un ...

Advertising

passione_inter : ??? MATERAZZI: 'QUANTO SI INFURIÒ MOU PRIMA DI ROMA-INTER' L'ex difensore nerazzurro, in un'intervista a La Gazzett… - infoitsport : Materazzi alla Gazzetta: 'Mourinho contro l'Inter? Amore e ricordi prima dell'inizio, poi solo battaglia' - infoitsport : Materazzi: “Roma non è una piazza facile, ma Mourinho è lo stesso di sempre” - infoitsport : Mourinho sfida l'Inter, Materazzi: 'Farò sempre un po' il tifo per lui' - romanewseu : Materazzi: “Mourinho è sempre lo stesso. Tra Roma e Inter c’è molta differenza” -