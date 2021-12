Maria De Filippi dalla A alla Z: i 60 anni della conduttrice che trasforma ciò che tocca in share (Di venerdì 3 dicembre 2021) Maria De Filippi sta per compiere sessant’anni. Il 5 dicembre la conduttrice festeggerà infatti un compleanno importante e molto speciale, visto che quasi in parallelo sta per celebrare anche i suoi primi trent’anni in video. conduttrice, autrice e produttrice di successo (nel 2020 la Fascino, la società di cui detiene il 50% – l’altro 50% è controllato da Mediaset -, ha fatturato oltre 63 milioni di euro e conta 300 dipendenti), è un caso unico in Italia: tutto ciò che tocca lo trasforma in ascolti, da Tú sí que vales a C’è posta per te, da Uomini e Donne ad Amici. Dall’infanzia in provincia al matrimonio con Costanzo, dall’argenteria venduta per pagare le multe alla passione per i cani e il crossfit, ecco tutto quello che c’è da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 dicembre 2021)Desta per compiere sessant’. Il 5 dicembre lafesteggerà infatti un compleanno importante e molto speciale, visto che quasi in parallelo sta per celebrare anche i suoi primi trent’in video., autrice e produttrice di successo (nel 2020 la Fascino, la società di cui detiene il 50% – l’altro 50% è controllato da Mediaset -, ha fatturato oltre 63 milioni di euro e conta 300 dipendenti), è un caso unico in Italia: tutto ciò cheloin ascolti, da Tú sí que vales a C’è posta per te, da Uomini e Donne ad Amici. Dall’infanzia in provincia al matrimonio con Costanzo, dall’argenteria venduta per pagare le multepassione per i cani e il crossfit, ecco tutto quello che c’è da ...

Advertising

IlContiAndrea : Il coma, il bullismo, le delusioni in amicizia e in amore. Poi la rinascita ad #Amici e i consigli di Maria De Fili… - guccyhype : alex che va subito a presentarsi e chiede “balli, canti… cosa fai?” modalità maria de filippi mode on ? #amici21 - FQMagazineit : Maria De Filippi dalla A alla Z: i 60 anni della conduttrice che trasforma ciò che tocca in share - Novella_2000 : Giulia De Lellis svela dei retroscena sul matrimonio con Andrea Damante: l'esilarante reazione di Maria De Filippi… - lucreedi : RT @greyslodovica: necessito di una maria de filippi, una francesca tocca e una giulia pauselli che mi incoraggino durante i miei mental br… -