Lunedì si parte con il Super Green Pass. Record di certificati scaricati in vista dei controlli (Di venerdì 3 dicembre 2021) Migliaia di uomini delle forze dell'ordine in campo per le verifiche del Super Green Pass (e di quello 'base'), in particolare nei week - end, nelle zona della movida, nelle vie dello shopping e per i ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 3 dicembre 2021) Migliaia di uomini delle forze dell'ordine in campo per le verifiche del(e di quello 'base'), in particolare nei week - end, nelle zona della movida, nelle vie dello shopping e per i ...

DenisTw72 : @fattoquotidiano tranquilli, da lunedì vediamo come fate a far calare i contagi visto che parte in super green cazz. - news_ravenna : Covid, vaccini per i bimbi 5-11 anni: in Emilia Romagna si parte lunedì 13 dicembre - Salernogranata : Salernitana-Inter, da lunedì parte la prevendita per i possessori di Granata e Fidelity Card - ottosette56 : RT @Giulio_Firenze: Il primo, come si può intuire dall'animazione, poverrà dal nord Europa e porterà precipitationi e nevicate a bassa quot… - autocommand : @MariaLatella @Viminale Anche perché il decreto parte da lunedì ! Mi piacerebbe fossero così anche con ladri e spac… -

Leonardo, 3.400 dipendenti in cassa integrazione per 13 settimane a partire da gennaio. Sindacati: 'Decisione gravissima' L'annuncio è piombato come un fulmine sul sindacato che aveva già proclamato per lunedì 6 dicembre ... 'A questo - secondo Palombella - si aggiunge la mancanza di una visione da parte di un gruppo che ...

