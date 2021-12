Lorenzo Licitra fa coming out: “Io e Gabriele Rossi stiamo insieme” (Di venerdì 3 dicembre 2021) Lorenzo Licitra e Gabriele Rossi sono una coppia. Dopo mesi di rumors, è stato finalmente confermato da personale direttamente correlato, che ha raccontato a Serena Bortone della loro storia d'amore. Il cantante e attore sono stati immortalati dal settimanale "Chi" per la prima volta un anno fa, e la loro vacanza può essere fatta risalire al novembre dello scorso anno. Questa vacanza ha fatto molto rumore perché Gabriele Rossi è appena tornato da una gita di Gabriel Garko a Live Non è la d'Urso. Gabriele Rossi racconta come ha conosciuto il suo compagno Lorenzo Licitra ??#OggièUnAltroGiorno @serenabortone #2dicembre pic.twitter.com/r6RZPL5jUT — oggieunaltrogiorno (@altrogiornorai1) December 2, 2021 La star ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 3 dicembre 2021)sono una coppia. Dopo mesi di rumors, è stato finalmente confermato da personale direttamente correlato, che ha raccontato a Serena Bortone della loro storia d'amore. Il cantante e attore sono stati immortalati dal settimanale "Chi" per la prima volta un anno fa, e la loro vacanza può essere fatta risalire al novembre dello scorso anno. Questa vacanza ha fatto molto rumore perchéè appena tornato da una gita di Gabriel Garko a Live Non è la d'Urso.racconta come ha conosciuto il suo compagno??#OggièUnAltroGiorno @serenabortone #2dicembre pic.twitter.com/r6RZPL5jUT — oggieunaltrogiorno (@altrogiornorai1) December 2, 2021 La star ...

