Infortunio Kjaer, il bel messaggio dell’Inter: «Ti aspettiamo a San Siro per applaudirti» (Di venerdì 3 dicembre 2021) Infortunio Kjaer, il messaggio di vicinanza arriva anche da parte dell’Inter: il bel gesto del club meneghino nei confronti del difensore Il grave Infortunio rimediato da Kjaer ha scosso anche l’Inter, che tramite la propria pagina Twitter ha voluto dedicare un pensiero al danese, non dimenticando il gesto per Eriksen ad Euro2020 «Un Campione non si riconosce solo da come gioca a calcio. Torna presto Simon, ti aspettiamo in campo a San Siro per tributarti l’applauso che meriti». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 3 dicembre 2021), ildi vicinanza arriva anche da parte: il bel gesto del club meneghino nei confronti del difensore Il graverimediato daha scosso anche l’Inter, che tramite la propria pagina Twitter ha voluto dedicare un pensiero al danese, non dimenticando il gesto per Eriksen ad Euro2020 «Un Campione non si riconosce solo da come gioca a calcio. Torna presto Simon, tiin campo a Sanper tributarti l’applauso che meriti». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Corriere : Kjaer operato domani ai legamenti: per il difensore del Milan stagione finita - FBiasin : “#Milan, brutte notizie per #Kjaer: infortunio ai legamenti del ginocchio sinistro, sarà operato in artroscopia”.… - AntoVitiello : Visite mediche per #Kjaer dopo l'infortunio di #GenoaMilan (@antonello_gioia ) - CalcioNews24 : Il bel messaggio dell'#Inter per #Kjaer - sdegnata : RT @angelomangiante: Dispiace, dispiace tantissimo. Nessun giocatore si merita di stare fuori 6 mesi per infortunio. Figuriamoci Simon #Kj… -