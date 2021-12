Il monello di Chaplin compie 100 anni: OIC lo festeggia (Di venerdì 3 dicembre 2021) Nel 2021 ricorrono i 100 anni del primo lungometraggio di Charlie Chaplin IL monello (The Kid ), un capolavoro del cinema muto che mantiene anche oggi inalterato il suo valore artistico. Cosa si organizza per l’evento dei 100 anni de “Il monello”? Per ricordarne il valore e rendere omaggio allo stile e alla grande vena creativa di Chaplin, che fu non solo attore e regista dei suoi film, ma anche autore, sceneggiatore, produttore e non ultimo compositore, l’Ass. Cult. Orchestra Italiana del Cinema, con il contributo del Ministero della Cultura e in collaborazione con Charlie Chaplin ©Bubbles Incorporates S.A., organizza tre appuntamenti. Il monello: Gli appuntamenti Prevedono la proiezione del film con l’esecuzione dal vivo della colonna ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 3 dicembre 2021) Nel 2021 ricorrono i 100del primo lungometraggio di CharlieIL(The Kid ), un capolavoro del cinema muto che mantiene anche oggi inalterato il suo valore artistico. Cosa si organizza per l’evento dei 100de “Il”? Per ricordarne il valore e rendere omaggio allo stile e alla grande vena creativa di, che fu non solo attore e regista dei suoi film, ma anche autore, sceneggiatore, produttore e non ultimo compositore, l’Ass. Cult. Orchestra Italiana del Cinema, con il contributo del Ministero della Cultura e in collaborazione con Charlie©Bubbles Incorporates S.A., organizza tre appuntamenti. Il: Gli appuntamenti Prevedono la proiezione del film con l’esecuzione dal vivo della colonna ...

