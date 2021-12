"Ero di fretta". Chef ammazza cliente con una torta: cosa c'era nel "dolce della morte", dritto in carcere (Di venerdì 3 dicembre 2021) John Croucher è stato condannato a quattro mesi di carcere e alla sospensione dell'attività per un anno a causa di una torta rustica poco cotta che costò la vita a una donna e intossicò altre 31 persone. La vicenda risale al 2018 e il cuoco ha ammesso le sue responsabilità: aveva preparato un dolce per un pranzo parrocchiale nel Regno Unito, ma una signora di 92 anni ci ha rimesso la vita. “L'8 ottobre 2018 - ha spiegato il giudice - 35 abitanti del villaggio sono andati a Crewe Arms per una cena di beneficenza. Trentadue persone mangiarono la torta del pastore. Una persona sana è morta per un'emorragia gastrointestinale indotta dal vomito”. Si tratta di Elizabeth Neuman, una signora di 92 anni: altre 31 rimasero invece intossicare, mentre le altre che erano vegetariane si salvarono. “Odio dirlo, odio dirlo ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 dicembre 2021) John Croucher è stato condannato a quattro mesi die alla sospensione dell'attività per un anno a causa di unarustica poco cotta che costò la vita a una donna e intossicò altre 31 persone. La vicenda risale al 2018 e il cuoco ha ammesso le sue responsabilità: aveva preparato unper un pranzo parrocchiale nel Regno Unito, ma una signora di 92 anni ci ha rimesso la vita. “L'8 ottobre 2018 - ha spiegato il giudice - 35 abitanti del villaggio sono andati a Crewe Arms per una cena di beneficenza. Trentadue persone mangiarono ladel pastore. Una persona sana è morta per un'emorragia gastrointestinale indotta dal vomito”. Si tratta di Elizabeth Neuman, una signora di 92 anni: altre 31 rimasero invece intossicare, mentre le altre che erano vegetariane si salvarono. “Odio dirlo, odio dirlo ...

