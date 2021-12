"Dividere i bagni in 'uomini' e 'donne' è violenza di genere". Verso le toilette no gender (Di venerdì 3 dicembre 2021) Pisa, 3 dicembre 2021 - Potrebbero debuttare nel giugno del 2022 i bagni no gender all'università di Pisa. toilette nelle quali non viene indicato il genere ma che saranno semplicemente neutre. La ... Leggi su lanazione (Di venerdì 3 dicembre 2021) Pisa, 3 dicembre 2021 - Potrebbero debuttare nel giugno del 2022 inoall'università di Pisa.nelle quali non viene indicato ilma che saranno semplicemente neutre. La ...

