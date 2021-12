“Vaccinare i figli è un regalo di Natale. I no vax? Non serve l'obbligo. Si convincono ragionando”. Parla Richeldi (Di giovedì 2 dicembre 2021) I genitori italiani stiano tranquilli, la scienza ha fatto la scienza e, come annunciato dal generale Francesco Paolo figliuolo, dal 16 dicembre si parte. I vaccini sono sicuri, anche per i più piccoli. “L’iter di approvazione è stato quello regolare, rispettando tutti i passaggi di sicurezza, ma con modalità correlate alla situazione pandemica in corso. Tempi più rapidi ovviamente, ottimizzati: sono stati portati a zero tutti quei passaggi burocratici normalmente connaturati al processo autorizzativo di un farmaco”. All’indomani dell’approvazione da parte di Aifa del vaccino per gli under 12, Luca Richeldi, direttore di Pneumologia al policlinico Gemelli di Roma, professore ordinario di malattie respiratorie all’università Cattolica ed ex componente del Comitato tecnico scientifico, rassicura e spiega al Foglio come quella dell’Agenzia italiana del ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 2 dicembre 2021) I genitori italiani stiano tranquilli, la scienza ha fatto la scienza e, come annunciato dal generale Francesco Paolouolo, dal 16 dicembre si parte. I vaccini sono sicuri, anche per i più piccoli. “L’iter di approvazione è stato quello regolare, rispettando tutti i passaggi di sicurezza, ma con modalità correlate alla situazione pandemica in corso. Tempi più rapidi ovviamente, ottimizzati: sono stati portati a zero tutti quei passaggi burocratici normalmente connaturati al processo autorizzativo di un farmaco”. All’indomani dell’approvazione da parte di Aifa del vaccino per gli under 12, Luca, direttore di Pneumologia al policlinico Gemelli di Roma, professore ordinario di malattie respiratorie all’università Cattolica ed ex componente del Comitato tecnico scientifico, rassicura e spiega al Foglio come quella dell’Agenzia italiana del ...

