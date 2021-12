Uomini e Donne, Maria De Filippi delusa da alcuni protagonisti del programma: ecco chi sono (Di giovedì 2 dicembre 2021) Uomini e Donne continua a essere molto seguito dai telespettatori, eppure stando alle indiscrezioni che trapelano da ambienti vicini a Mediaset, Maria De Filippi non sarebbe affatto contenta di alcuni dei protagonisti del suo talk-show, e per il prossimo anno avrebbe in mente di fare alcuni cambiamenti radicali. Ma a questo punto ci sorge spontanea una domanda: chi sono i volti noti di Uomini e Donne che hanno deluso la De Filippi? Uomini e Donne, Andrea Nicole: la reazione furibonda del corteggiatore non scelto L'ultima registrazione p stata difficilissima per l'ormai ex tronista ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 2 dicembre 2021)continua a essere molto seguito dai telespettatori, eppure stando alle indiscrezioni che trapelano da ambienti vicini a Mediaset,Denon sarebbe affatto contenta dideidel suo talk-show, e per il prossimo anno avrebbe in mente di farecambiamenti radicali. Ma a questo punto ci sorge spontanea una domanda: chii volti noti diche hanno deluso la De, Andrea Nicole: la reazione furibonda del corteggiatore non scelto L'ultima registrazione p stata difficilissima per l'ormai ex tronista ...

Advertising

brandobenifei : La situazione al confine tra #Polonia e #Bielorussia è drammatica. Con @pfmajorino e @bartolopietro1 abbiamo visto… - petergomezblog : Lavoro, Istat: “A ottobre +35mila occupati, tutti uomini. Su base annua 390mila in più di cui solo 118mila sono don… - TeresaBellanova : In 10 mesi, sono 1.017 le donne e gli uomini morti sul #lavoro, un record indegno di un Paese civile, che dice una… - carmen_distaso : RT @MastriTina: A causa del Covid sono state soprattutto le donne a perdere il lavoro. Ora l'occupazione torna a crescere, ma solo per gli… - erikpaga13 : @myrtamerlino queste donne sempre maltrattate dagli uomini. è una vergogna -