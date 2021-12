Uomini e Donne, Luca Salatino lascia il programma: la reazione di Roberta Giusti (Di giovedì 2 dicembre 2021) Tira una brutta arie nel trono di Roberta Giusti, che negli ultimi tempi a Uomini e Donne sembra sempre più vicina a Luca Salatino che a Samuele Carniani. Ma se quest’ultimo si è dichiarato e ha paura di non essere la scelta – tanto che nell’ultima puntata, vedendo le attenzioni che la tronista rivolge al rivale, è uscito dallo studio in lacrime – Luca al contrario appare sempre più lontano e disinteressato, al punto che non si è neanche presentato in esterna. Uomini e Donne, Maria De Filippi su Andrea Nicole: “Mi hai delusa” La conduttrice non ha preso bene la scelta "segreta" della tronista e in studio si è mostrata gelida nei suoi confronti ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 2 dicembre 2021) Tira una brutta arie nel trono di, che negli ultimi tempi asembra sempre più vicina ache a Samuele Carniani. Ma se quest’ultimo si è dichiarato e ha paura di non essere la scelta – tanto che nell’ultima puntata, vedendo le attenzioni che la tronista rivolge al rivale, è uscito dallo studio in lacrime –al contrario appare sempre più lontano e disinteressato, al punto che non si è neanche presentato in esterna., Maria De Filippi su Andrea Nicole: “Mi hai delusa” La conduttrice non ha preso bene la scelta "segreta" della tronista e in studio si è mostrata gelida nei suoi confronti ...

