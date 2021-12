Traffico Roma del 02-12-2021 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 2 dicembre 2021) LuceverdePrenestina me ritrovati in redazione Sonia cerquetani ancora moltosulle strade della capitale sul percorso Urbano della A24 code dalla tangenziale al Raccordo Anulare in uscita dafine poi sulla tangenziale da Corso di Francia la Salaria verso San Giovanni è in direzione dello Stadio Olimpico tra Tiburtina e Nomentana si rallenta anche sulla Flaminia da di Francia raccordo e poi sulla Salaria dalla tangenziale all’aeroporto dell’Urbe migliorata invece la situazione delsul Raccordo Ora solo un rallentamento in carreggiata esterna tra Casilina e TV in carreggiata interna tra Flaminia Salaria sempre chiusa per alberi caduti sulla carreggiata via dei Due Ponti tra via Oriolono e via Bomarzo uno sguardo al trasporto pubblico metro B interrotta per problemi ...