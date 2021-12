Torino-Empoli 2-2 | show in Piemonte | Andreazzoli riprende Juric

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 2 dicembre 2021) È andato in scena e terminato anche il penultimo incontro del turno infrasettimanale della Seria A. Una partita davvero molto interessante ed emozionante quella andata in scena nell’impianto sportivo del Grande. I padroni di casa granata, guidati da Ivan, non sono riusciti a vincere contro un buonguidato da Aurelio. Il finale è 2-2 e la formazionese esce certamente sconsolata da questa sfida: isi erano riusciti a mettere a segno un doppio vantaggio che, alla fine, non è servito a portare a casa tre punti. Ecco cosa è successo in: ecco cosa è successo Una partita dai due volti che ha generato un pareggio scintillante in questo giovedì ...