Muore Eddie Mekka | ecco chi era l’attore dello spin-off di ‘Happy Days’

(Di giovedì 2 dicembre 2021)è morto nella sua casa in California, all’età di 69 anni. La star è diventata famosa grazie al ruolo di Carmine “The Big Ragu Rausa”, nello-off di “Happy Days” dal titolo “Laverne e Shirley”. La notizia della sua morte è stata annunciata da un amico che ha scritto: “R.I.P Big Ragu: è con estremo rammarico che oggi condividiamo con voi la notizia della morte del nostro amato. È morto serenamente nella sua casa a Newhall, California, Sabato 27 Novembre 2021. Aveva 69 anni”. LEGGI ANCHE =>a 68 anni David Gulpilil: Crocodile Dundee e non solo nella sua carriera.chi era Ha poi aggiunto: “Riposa in pace. Ci siamo divertiti tanto, mio caro BCM Alumni”. Il vero nome ...

Ultime Notizie dalla rete : Muore Eddie

