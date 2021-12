Midterm | Biden salvato dalla protesta delle donne

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Sarà la prossima decisione della Corte suprema sull’aborto a rimobilitare gli elettori democratici in vista del decisivo appuntamentoelezioni per il Congresso tra un anno? Un appuntamento cruciale per le sorti dell’amministrazione, dato che i democratici hanno soltanto 6 seggi di margine alla Camera e zero al Senato, diviso esattamente 50-50. Fino a ieri, le sortielezioni del 2022 sembravano decise con largo anticipo: prima di tutto c’è la tradizione: nelle elezioni cosiddette di metà mandato, il … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

C'è chi vede in questa mossa la volontà dei democratici di cercare consenso in vista delle elezioni di. Tuttavia questa potrebbe rivelarsi un'arma a doppio taglio, offrendo l'opportunità ai ...Un presidente comecon un'agenda politica ambiziosa viene spesso ingiustamente "punito" dagli elettori alle elezioni di. Brooks prevede però un giudizio positivo sull'operato di...Symone Sanders, portavoce capo e prima consigliera della vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris, ha deciso di lasciare l’incarico a partire dal 2022. Lo ha confermato la stessa Casa Bianca, do ...SAN LUIS OBISPO. “Nessuno ha eletto Biden per essere FDR”, ha tuonato Kevin McCarthy, leader della minoranza alla Camera, mentre cercava di dissuadere l’approvazione del disegno di legge Build Back Be ...