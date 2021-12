Melegnano | riparte il Centro Anziani dopo la chiusura e le difficoltà dovute al Covid

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Melegnano riparte

Il Giorno

L'inaugurazione è fissata per venerdì 1 ottobre alle 18.30 (Circolo Acli Toniolo, via, 2 ... Il Circolo Acli "Toniolo" di Ponsaccoa un anno e mezzo di distanza dalla chiusura. Con i ...È successo ieri sera in viaa Udine, dietro il supermercato Panorama. Una passeggiata con ... (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: La musicada Udine, al via il festival ...