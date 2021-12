Lazio-Udinese termina 4-4 | sfida folle all’Olimpico tra goal ed espulsioni

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Unaquella andata in scena questa seratra. Una partita iniziata in salita per la squadra di Maurizio Sarri che si è ritrovata sotto di due reti già al 32?, grazie alla doppietta di Beto. Ci ha pensato Immobile, poi, al 34?, ad accoricare le distanze, ma al 44?, l’ha segnato ancora, con Molina. Quando sembrava tutto deciso e chiuso, laha tirato fuori grinta e coraggio, in un secondo tempo davvero. Pedro e Milinkovic Savic hanno portato i padroni di casa in parità al 56?, ma un minuto dopo lasi è trovato con l’uomo in meno, a causa dell’espulsione per doppio giallo di Patric.Poco più di 10 minuti dopo ci ha pensato Molina a riportare in parità numerica le sue squadre, ...