La prima intervista di Baldwin dopo la tragedia sul set di Rust | «Non ho premuto il grilletto»

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Alecparla in un’per lavoltal’incidente sul set del film. Lo fa ad Abc News, dicendo di non avere «idea» di come un proiettile vero sia arrivato sul set. L’attore dice anche di non avere «il» dell’arma da fuoco che ha ucciso il direttore della fotografia del film, Halyna Hutchins, e ferito il regista, Joel Souza. «Non punterei mai una pistola contro qualcuno e non premerei il, mai», dicenell’antedell’. «Qualcuno ha messo un proiettile vivo in una pistola, un proiettile che non doveva nemmeno essere nella proprietà». Parlando di Hutchins,dice: «Ci ripenso di continuo e mi chiedo cosa ...

E' ancora giallo sulla tragedia sul film Rust , con Alec Baldwin , sul cui set alcune settimane fa un colpo di pistola colpì a morte la direttrice della fotografia. Nella suain tv dopo la tragedia, sulla Abc, l'attore Baldwin ha detto di non aver mai premuto il grilletto della pistola che ha ucciso la donna sul set. 'Il grilletto non è stato premuto, non ..."Il grilletto non è stato premuto", dice l'attore nell'con George Stephanopoulos. Il giornalista ha chiesto perché l'attore abbia puntato l'arma e tirato il grilletto sebbene la ...Alec Baldwin torna a parlare. Si commuove, quando si parla della vittima Halyna Hutchins, ma soprattutto racconta i tragici momenti sul set di Rust: «Ma il grilletto non ...In anteprima, un estratto della prima intervista tv di Alec Baldwin dopo la tragedia di Rust in onda giovedì 2 dicembre in esclusiva su ABC News ...