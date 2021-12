Gimbe, i grafici della settimana dal 24 al 30 novembre (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il nuovo monitoraggio della Fondazione Gimbe , riguardo la settimana dal 24 - 30 novembre , mostra un netta crescita nelle vaccinazioni anti Covid, con particolare impennata delle terze dosi e delle ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il nuovo monitoraggioFondazione, riguardo ladal 24 - 30, mostra un netta crescita nelle vaccinazioni anti Covid, con particolare impennata delle terze dosi e delle ...

Advertising

Marilenapas : RT @mvetto: Uno dei grafici a mio parere piu interessanti di #gimbe di @Cartabellotta è quello dei sanitari positivi. Sono popolazione vacc… - paolabardelle : RT @mvetto: Uno dei grafici a mio parere piu interessanti di #gimbe di @Cartabellotta è quello dei sanitari positivi. Sono popolazione vacc… - mvetto : Uno dei grafici a mio parere piu interessanti di #gimbe di @Cartabellotta è quello dei sanitari positivi. Sono popo… - Marilenapas : RT @nuova_venezia: Monitoraggio Gimbe: nuovi casi in aumento del 42 per cento nella settimana, ma i colpiti dal virus rappresentano meno de… - tribuna_treviso : Monitoraggio Gimbe: nuovi casi in aumento del 42 per cento nella settimana, ma i colpiti dal virus rappresentano me… -