Controlli sui luoghi di lavoro: sorprese 7 persone non regolarmente assunte, 2 con RdC (Di giovedì 2 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoOspedaletto d'Alpinolo (Av) – Resta alta l'attenzione dell'Arma volta a garantire il rispetto delle norme in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, congiuntamente a personale dell'Ispettorato Territoriale del lavoro di Avellino, stanno eseguendo una serie di Controlli nell'intera provincia, anche al fine di contrastare il lavoro sommerso e l'indebita percezione del reddito di cittadinanza. L'accesso ispettivo eseguito dai Carabinieri della Stazione di Ospedaletto d'Alpinolo a una locale azienda dedita alla lavorazione di frutta secca e dolciumi, ha permesso di riscontrare che sette lavoratori erano privi di regolare assunzione. Pertanto, a carico della titolare dell'impresa sono state elevate sanzioni ...

