Biella, a fare il vaccino con un braccio in silicone per ingannare gli operatori. Denunciato No Vax (Di giovedì 2 dicembre 2021) Ha indossato un finto braccio, un deltoide in silicone e si è presentato a un centro vaccinale del biellese. L’uomo, un cinquantenne sperava così di ingannare gli operatori sanitari e riuscire a risultare vaccinato e poter avere il green pass senza aver davvero fatto il vaccino. Ma nonostante la consistenza e il colore del finto braccio fossero molto simili a uno vero l’operatrice sanitaria impegnata nella vaccinazione non ci è cascata e ha chiesto quindi alla persona di mostrare per intero il proprio braccio. Una volta scoperto, il soggetto ha cercato di convincere l’operatrice a chiudere un occhio. Verrà invece Denunciato ai Carabinieri e l’Asl segnalerà il caso anche in Procura. “Il caso rasenta il ridicolo, se non fosse che parliamo di un ... Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 2 dicembre 2021) Ha indossato un finto, un deltoide ine si è presentato a un centro vaccinale del biellese. L’uomo, un cinquantenne sperava così diglisanitari e riuscire a risultare vaccinato e poter avere il green pass senza aver davvero fatto il. Ma nonostante la consistenza e il colore del fintofossero molto simili a uno vero l’operatrice sanitaria impegnata nella vaccinazione non ci è cascata e ha chiesto quindi alla persona di mostrare per intero il proprio. Una volta scoperto, il soggetto ha cercato di convincere l’operatrice a chiudere un occhio. Verrà inveceai Carabinieri e l’Asl segnalerà il caso anche in Procura. “Il caso rasenta il ridicolo, se non fosse che parliamo di un ...

