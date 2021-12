**Tv: fonti Mediaset, ‘nessuno stop alla programmazione durante festività’** (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Roma, 1 dic. (Adnkronos) – Non ci sarà nessuno stop, di nessun programma, durante le festività nella programmazione Mediaset. Lo apprende l’Adnkronos da fonti Mediaset, che chiariscono così i dubbi sui ‘rumors’ circolati nelle ultime ore in merito allo stop di alcune trasmissioni, tra cui ‘Fuori dal coro’ di Mario Giordano e ‘Dritto e Rovescio’ di Paolo Del Debbio. Nelle prossime ore è atteso un comunicato esplicativo di Mediaset, in cui verrà illustrata la programmazione d’informazione durante il periodo delle strenne. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Roma, 1 dic. (Adnkronos) – Non ci sarà nessuno, di nessun programma,le festività nella. Lo apprende l’Adnkronos da, che chiariscono così i dubbi sui ‘rumors’ circolati nelle ultime ore in merito allodi alcune trasmissioni, tra cui ‘Fuori dal coro’ di Mario Giordano e ‘Dritto e Rovescio’ di Paolo Del Debbio. Nelle prossime ore è atteso un comunicato esplicativo di, in cui verrà illustrata lad’informazioneil periodo delle strenne. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

**Tv: fonti Mediaset, 'nessuno stop alla programmazione durante festività'** Il Tempo SEAL Team 5×09: foto e anticipazioni Il network americano della CBS ha diffuso foto e trama di SEAL Team 5x09, il nono episodio l'annunciata quinta stagione di SEAL Team.

