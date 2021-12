Risparmio: in ottobre record per reti di consulenza, +63% (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Lo scorso ottobre le reti di consulenza hanno realizzato il miglior risultato mensile di sempre: i dati rilevati da Assoreti indicano volumi netti pari a circa 5,8 miliardi di euro con una crescita ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Lo scorsoledihanno realizzato il miglior risultato mensile di sempre: i dati rilevati da Assoindicano volumi netti pari a circa 5,8 miliardi di euro con una crescita ...

Advertising

fisco24_info : Risparmio: in ottobre record per reti di consulenza, +63%: Assoreti: raccolta 46 miliardi in 10 mesi, più dell'inte… - bizcommunityit : Risparmio gestito, Assogestioni: raccolta ottobre raggiunge 6,4 miliardi #sgr - ASSINEWS_it : Il risparmio rimette il turbo. Ottobre: afflussi per 6,4 miliardi dopo la parziale frenata di settembre. Archiviat… - DividendProfit : Risparmio gestito, Assogestioni: raccolta ottobre raggiunge 6,4 miliardi - bizcommunityit : Risparmio gestito: ad ottobre raccolta positiva pari a 6,4 miliardi di euro #sgr -