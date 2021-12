Onore | auto si ribalta sulla provinciale | muore un uomo di 84 anni

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 1 dicembre 2021). Undi 84è deceduto intorno alle 18 di mercoledì in seguito almento dell’quale viaggiava. Non si conoscono ancora i dettagli del sinistro, avvenutostradadella Val di Scalve, all’altezza di: i carabinieri del Comandodi Bergamo e di Clusone stanno determinando la dinamica. Coinvolte nell’incidente altre due persone: due donne di 26 e 51che hanno riportato ferite lievi. I soccorsi sono intervenuti immediatamente e sul posto sono arrivate due ambulanze e un’medica. Ma per l’anziano non c’è stato nulla da fare.