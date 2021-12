I gol Sassuolo-Napoli 2-2 – VIDEO

(Di giovedì 2 dicembre 2021) I gol di2-2 le immagini salienti della sfida al Mapei Stadium. Azzurri sfortunati per via degli infortuni di Fabian Ruiz e Koulibaly. SUCCEDE DI TUTTO AL MAPEI STADIUM Ilsi fa raggiungere dal, che nel recupero segna anche il terzo gol, poi cancellato dal VAR. La squadra di Spalletti nella ripresa passa con Fabian Ruiz e raddoppia con Mertens, gol 140 con i partenopei. Poi si infortuna Fabian Ruiz, ilsi abbassa e ilcambia pelle. Scamacca con un gran gol riapre la partita. Il ‘castello’ partenopeo crolla quando si fa male pure Koulibaly. La squadra di Spalletti si difende ma all’89’ c’è il pari di Ferrari. Milan e Inter ora sono vicinissime al, che sabato sera sfiderà l’Atalanta. Succede di tutto al Mapei ...

Advertising

sscnapoli : ? 89’ | Gol Sassuolo, Ferrari #SassuoloNapoli 2-2 ?? #ForzaNapoliSempre - Gazzetta_it : Gol! Sassuolo - Napoli 1-2, rete di Scamacca G. (SAS) - capuanogio : C'era fallo su #Rrahmani nell'azione del gol del #Sassuolo annullato. Quindi bene l'intervento del #Var, col solito… - frankponch72 : @markorusso69 Sul secondo, troppo spazio in area, salta solissimo. Rispetto all'atteggiamento, dopo il primo gol so… - FinallySisa : RT @annatrieste: Annullato il gol del Sassuolo ma non i nostri chitemmuorti QUELLI NESSUNO POTRÀ ANNULLARLI -

Ultime Notizie dalla rete : gol Sassuolo

... apparsi spompati contro il, e sistema Messias, Diaz e Krunic dietro il totem Ibrahimovic. ... Una doppietta inutile a Firenze, unpesantissimo con il Genoa. Il Milan è vivo. Gli esterni ...GENOVA. Dopo le sconfitte contro Fiorentina eil Milan torna al successo in campionato vincendo 3 - 0 a Marassi contro il Genoa. I ... indirizzano la gara nel primo tempo grazie aldi ...Soffre il giusto l’attaccante del Sassuolo e spesso riesce ad anticiparlo e a far ripartire l’azione. Un pò fermo sul gol del 9 avversario, insieme a tutta la retroguardia. (35 st JUAN JESUS 5,5: ...SERIE A - Nessun dubbio sul gol di Defrel, viziato da un fallo iniziale di Berardi su Rrahmani. Svista dell'arbitro Pezzuto. Qualche punto di domanda in più ...