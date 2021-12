Highlights e gol Genoa-Milan 0-3: Serie A 2021/2022 (VIDEO) (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Il VIDEO dei gol e degli Highlights di Genoa-Milan, match valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Allo stadio Ferraris vittoria netta, convincente e mai in dubbio per i ragazzi di Stefano Pioli che riprendono la marcia dopo le due sconfitte consecutive contro Fiorentina e Sassuolo. Dopo la tegola Kjaer, brutto infortunio al ginocchio, ci pensa Ibrahimovic a sbloccare la partita dopo pochi minuti. Poi comincia il Messias show: a cavallo tra la fine del primo e l’inizio del secondo tempo il giocatore rossonero mette a segno la doppietta che chiude i giochi. Per Shevchenko è già notte fonda: tre partite, un punto e zero gol segnati. Numeri da Serie B. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Ildei gol e deglidi, match valevole per la quindicesima giornata del campionato di. Allo stadio Ferraris vittoria netta, convincente e mai in dubbio per i ragazzi di Stefano Pioli che riprendono la marcia dopo le due sconfitte consecutive contro Fiorentina e Sassuolo. Dopo la tegola Kjaer, brutto infortunio al ginocchio, ci pensa Ibrahimovic a sbloccare la partita dopo pochi minuti. Poi comincia il Messias show: a cavallo tra la fine del primo e l’inizio del secondo tempo il giocatore rossonero mette a segno la doppietta che chiude i giochi. Per Shevchenko è già notte fonda: tre partite, un punto e zero gol segnati. Numeri daB. SportFace.

