Ecco i giochi gratis di PS Plus di dicembre 2021 (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Nonostante fossero già trapelati solo una settimana fa, oggi sono stati confermati ufficialmente quali saranno i giochi PS Plus di dicembre su PS5 e PS4 . PlayStation ha confermato tramite il suo blog ufficiale che i titoli apparsi nell’elenco filtrato sono quelli che gli abbonati a questo servizio potranno godere sulle proprie console a partire dal 7 dicembre , ovvero martedì prossimo. Nello specifico i giochi selezionati sono i seguenti: Godfall Challenger Edition (PS5 / PS4) Mortal Shell (PS4) Lego DC Super-Villains (PS4) E voi cosa ne dite? Vi piacciono questi giochi? Fateci sapere lasciando un commento in basso. Il post completo è disponibile su Games and Consoles. Leggi su gamesandconsoles (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Nonostante fossero già trapelati solo una settimana fa, oggi sono stati confermati ufficialmente quali saranno iPSdisu PS5 e PS4 . PlayStation ha confermato tramite il suo blog ufficiale che i titoli apparsi nell’elenco filtrato sono quelli che gli abbonati a questo servizio potranno godere sulle proprie console a partire dal 7, ovvero martedì prossimo. Nello specifico iselezionati sono i seguenti: Godfall Challenger Edition (PS5 / PS4) Mortal Shell (PS4) Lego DC Super-Villains (PS4) E voi cosa ne dite? Vi piacciono questi? Fateci sapere lasciando un commento in basso. Il post completo è disponibile su Games and Consoles.

Advertising

GAMESANDCON : Ecco i giochi gratis di PS Plus di dicembre 2021 - Stay_Nerd : PlayStation Plus: ecco i giochi gratis di dicembre 2021 - sandrots : - jordan! viè mopò qua! - sì mister. - dimme mpò, ma te in che ruolo giochi? - centrocampista mister. - ecco, allor… - infoitscienza : PS Plus: ecco i giochi gratis di Dicembre 2021! - infoitscienza : PlayStation Plus: ecco i giochi gratis di dicembre per PS4 e PS5 -