Ecco i dati sulle terapie intensive: cosa sta succedendo ai No vax (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Diminuiscono del 10% gli immunizzati che accedono in ospedale. Aumentano i bambini ricoverati per Covid Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Diminuiscono del 10% gli immunizzati che accedono in ospedale. Aumentano i bambini ricoverati per Covid

Advertising

NicolaPorro : ?? Il #lasciapassare viene rafforzato, ma leggete un po' cosa dicono questi dati ?? - fattoquotidiano : RECORD DI INGRESSI IN TERAPIA INTENSIVA Covid, ecco tutti i dati delle ultime 24 ore in Italia - Salvato71751766 : @stefymanf @franky94848395 @ManuelPeruzzo Anzi sì la risposta c'è stata consegnando tutte le case farmaceutiche i d… - GemMaximalist : RT @avalanche_it: Ecco un ottimo tutorial di @chainlink per i builder su #Avalanche, per distribuire contratti intelligenti sulla C-Chain e… - MariaRisio : RT @mameli54: @Bluefidel47 Ecco perchè vogliono vaccinare tutti, per non avere dati da confrontare. -