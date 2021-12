Coppa Davis 2022: lo strano progetto del format che va dall’Europa ad Abu Dhabi (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Quello che si svolgerà domenica sarà un sorteggio attraversato da un diverso alone di curiosità. Non necessariamente positivo: sono diverse le voci che stanno esprimendo malcontento verso il nuovo corso che vorrebbe dare il gruppo Kosmos, con Gerard Piqué capo dell’operazione, a una Coppa Davis di cui, di fatto, l’ITF si è vista totalmente sfuggire di mano il controllo. In poche parole, rimbalza da ieri la serie di dettagli, svelata ancora una volta dal Telegraph, circa l’edizione 2022 della competizione a squadre maschile. Detta molto in breve, si ridurrebbero le Finals da 18 a 16 squadre, e in più si andrebbe a creare una situazione del tutto anomala: gironi in Europa, indoor, e fasi finali ad Abu Dhabi, sul cemento outdoor. In sostanza, da tre le città ospitanti diventerebbero cinque, con l’aggiunta di una ... Leggi su oasport (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Quello che si svolgerà domenica sarà un sorteggio attraversato da un diverso alone di curiosità. Non necessariamente positivo: sono diverse le voci che stanno esprimendo malcontento verso il nuovo corso che vorrebbe dare il gruppo Kosmos, con Gerard Piqué capo dell’operazione, a unadi cui, di fatto, l’ITF si è vista totalmente sfuggire di mano il controllo. In poche parole, rimbalza da ieri la serie di dettagli, svelata ancora una volta dal Telegraph, circa l’edizionedella competizione a squadre maschile. Detta molto in breve, si ridurrebbero le Finals da 18 a 16 squadre, e in più si andrebbe a creare una situazione del tutto anomala: gironi in Europa, indoor, e fasi finali ad Abu, sul cemento outdoor. In sostanza, da tre le città ospitanti diventerebbero cinque, con l’aggiunta di una ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS COPPA DAVIS, ITALIA-CROAZIA: SINNER VINCE IL SECONDO MATCH Battuto Cilic in tre set (3-6, 7-6, 6-3… - Eurosport_IT : SINNER SCATENATO, L'ITALIA BATTE GLI USA ???????? L'azzurro schianta in poco più di un'ora Isner e porta l'Italia alla… - ItaliaTeam_it : Fabio & Jannik ???? Da venerdì i tennisti #ItaliaTeam impegnati in Coppa Davis! #DavisCup | @federtennis - OA_Sport : Coppa Davis 2022: tra il progetto di Abu Dhabi del gruppo Kosmos e i suoi dettagli - OA_Sport : #DavisCup Djokovic riporta in linea di galleggiamento la Serbia contro il Kazakistan. La sfida di Madrid si decider… -