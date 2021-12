Austria, morto il leader no vax Joahnn Biacsics: si curava con il biossido di cloro (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Sostenitore di Querdenken, pensiero laterale, aveva partecipato a molte manifestazioni negazioniste: da anni diffondeva teorie e metodi di autocura anche contro il cancro Leggi su corriere (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Sostenitore di Querdenken, pensiero laterale, aveva partecipato a molte manifestazioni negazioniste: da anni diffondeva teorie e metodi di autocura anche contro il cancro

Advertising

Corriere : Morto il leader no vax Biacsics: si curava con il biossido di cloro - Agenzia_Italia : Morto il leader #novax austriaco che si curava con la candeggina _ Johann Biacsics, dopo essere stato ricoverato,… - LaStampa : Austria, morto il leader No Vax che si “curava” con disinfettante dopo aver rifiutato il ricovero - SkyPelican : RT @Aurora68053215: Il corriere riporta che in Austria è morto il leader no vax Johann Biacsics. Beh, se è morto come è morto il leader n… - Fabio_DeBunker : Austria, muore leader no-vax: si curava con la candeggina. Il 65enne, in prima linea contro il vaccino, aveva rifiu… -