Volley, Cev Cup 2022 andata sedicesimi: Modena concede un set, ma batte Zalau 3-1 (Di martedì 30 novembre 2021) Arriva una vittoria per la Leo Shoes PerkinElmer Modena nell'andata dei sedicesimi di finale della Cev Cup maschile 2021/2022. Al PalaPanini gli emiliani hanno sconfitto per 3-1 (25-15, 25-17, 20-25, 25-21) i rumeni del Css Cne Lapi Dej-Scm Zalau al termine di un match che ha visto i padroni di casa soffrire solo nel terzo set. Fin dall'inizio è apparsa evidente la superiorità di Modena, che con apparente facilità ha fatto suoi i primi due set con Leal e Nimir tra i principali protagonisti. Il terzo set si apre invece con l'allungo ospite, complice probabilmente un calo di tensione tra i padroni di casa: gli emiliani riescono a rimontare sul 17-17, ma un parziale finale da 8-3 permette a Zalau di strappare un parziale, potenzialmente importante in vista del match di ...

