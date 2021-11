Ue | Bruxelles ritira le linee guida che vietavano i riferimenti al Natale La commissaria | “Non è un documento maturo | ci lavoreremo ancora”

(Di martedì 30 novembre 2021) La Commissione europea hato “Union of equality“, ilcon leper la comunicazione presentato il 29 novembre. Una scelta che arriva dopo le polemiche suscitate da alcuni contenuti, quali il suggerimento di non citare più il nome di festività religiose (“Ilè stressante”) ma indicarle solo in maniera generica (“le festività sono stressanti”) o la raccomandazione di “non usare nomi o pronomi che siano legati al genere del soggetto”. “L’iniziativa aveva lo scopo di illustrare la diversità della cultura europea e di mostrare la natura inclusiva della Commissione verso tutti i ceti sociali e le credenze dei cittadini. Tuttavia, la versione pubblicata dellenon è funzionale a questo scopo. Non è un...

si difende: "Non vietiamo o scoraggiamo l'uso della parola Natale, è ovvio. Celebrare il Natale e usare nomi e simboli cristiani sono parte della ricca eredità europea", spiegano fonti dell'..