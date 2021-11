Razlan Razali, attacco a Valentino Rossi: “Non avrei dovuto ingaggiarlo!” (Di martedì 30 novembre 2021) Non è stato un ultimo anno semplicissimo per Valentino Rossi. Nella stagione che ha segnato il suo ritiro dalla classe regina della MotoGP, il Dottore è apparso sottotono e poco veloce rispetto al compagno di scuderia ed al resto del gruppone di colleghi che, per lunghi anni, ha domato. Il nove volte campione del mondo delle due ruote, in queste ore, ha subito un duro attacco da Razlan Razali, team manager malese ora alla guida di WITHU-Yamaha, che prenderà il posto del team Petronas, ultima moto guidata dal motociclista leggendario. Ecco cosa ha detto il dirigente sportivo che ha ammesso, candidamente, di aver commesso un grave errore quando pensò d’ingaggiare il centauro italiano. Durissimo attacco di Razlan Razali al Dottore Ecco le parole di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 30 novembre 2021) Non è stato un ultimo anno semplicissimo per. Nella stagione che ha segnato il suo ritiro dalla classe regina della MotoGP, il Dottore è apparso sottotono e poco veloce rispetto al compagno di scuderia ed al resto del gruppone di colleghi che, per lunghi anni, ha domato. Il nove volte campione del mondo delle due ruote, in queste ore, ha subito un duroda, team manager malese ora alla guida di WITHU-Yamaha, che prenderà il posto del team Petronas, ultima moto guidata dal motociclista leggendario. Ecco cosa ha detto il dirigente sportivo che ha ammesso, candidamente, di aver commesso un grave errore quando pensò d’ingaggiare il centauro italiano. Durissimodial Dottore Ecco le parole di ...

Advertising

infoitsport : MotoGP, Razlan Razali ammette: 'Non avrei dovuto ingaggiare Valentino Rossi' - infoitsport : MotoGP, Razlan Razali rivela: 'Non avrei dovuto ingaggiare Valentino Rossi' - OA_Sport : #MOTOGP Il manager Razali, ex Tean Principal della Yamaha Petronas, definisce un errore l'ingaggio di Valentino Ros… - corsedimoto : RIPENSAMENTO - Razlan Razali, numero uno dell'ex team Petronas, confessa di aver sbagliato a ingaggiare Valentino R… - MotorcycleSp : Razlan Razali assume que Darryn Binder é risco maior do que Fabio Quartararo -