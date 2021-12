Innovazione - Un premio per lanalisi dei pneumatici della startup VESevo (Di martedì 30 novembre 2021) VESevo, start-up italiana frutto dell'attività di ricerca del gruppo Vehicle Dynamics dell'università Federico II di Napoli in collaborazione con lo spin-off accademico MegaRide, è stata premiata con l'Automotive Testing Technology International Award, per la sezione Hardware innovation of the year. VESevo è nata in ambito automotive con lo specifico obbiettivo di consentire di rilevare le caratteristiche dei pneumatici racing senza che, per analizzarli, sia necessario asportarne dei campioni, rendendoli così inutilizzabili. Le informazioni raccolte e fornite ai partner che svolgono attività nel motorsport consentono di predire il comportamento dei pneumatici e, di conseguenza, del veicolo, nelle condizioni variabili di esercizio e di usura progressiva ai quali sono soggetti durante una gara. ... Leggi su quattroruote (Di martedì 30 novembre 2021), start-up italiana frutto dell'attività di ricerca del gruppo Vehicle Dynamics dell'università Federico II di Napoli in collaborazione con lo spin-off accademico MegaRide, è stata premiata con l'Automotive Testing Technology International Award, per la sezione Hardware innovation of the year.è nata in ambito automotive con lo specifico obbiettivo di consentire di rilevare le caratteristiche deiracing senza che, per analizzarli, sia necessario asportarne dei campioni, rendendoli così inutilizzabili. Le informazioni raccolte e fornite ai partner che svolgono attività nel motorsport consentono di predire il comportamento deie, di conseguenza, del veicolo, nelle condizioni variabili di esercizio e di usura progressiva ai quali sono soggetti durante una gara. ...

