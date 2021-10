Trapianto del rene di un maiale sull' uomo | come va a finire l' intervento | sconvolgente a New York

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Un'équipe di scienziati di Newha impiantato, anche se in via soltanto temporanea, ildi ungeneticamente modificato su una donna e ha funzionato: per due giorni l'organo ha filtrato sostanze in eccesso e prodotto urina. I maiali sono uno degli ultimi focus degli esperimenti per rispondere alla carenza di organi, che fino a oggi non erano privi di ostacoli. Lo zucchero A, presente nelle cellule suine, ma assente nel corpo umano, causava ad esempio un rigetto immediato dell'organo. Nelutilizzato per l'esperimento, era stato eliminato quel particolare tipo di zuccheri proprio per evitare un attacco da parte del sistema immunitario. Durante l', i chirurghi hanno trapiantato ilconnettendolo a due grandi vasi sanguigni fuori dal corpo della ...

... il rigetto immediatocorpo umano è da sempre il problema principale. Leggi Anche Scoperto un ... sono quasi 107.000 le persone attualmente in attesa di undi organi, 90.000 aspettano un ...Alcuni di questi sono malati di falcemia, una forma di anemia curabile con i farmaci ma che, nei casi più gravi, necessitadi cellule staminali o di midollo osseo. Cure difficili in un ...Il rene di un maiale è stato trapiantanto per la prima volta con successo in un essere umano. Lo straordinario risultato, ottenuto dalla New York University Langone Health, come riportano ...Al New York University Langone Health un rene di maiale è stato collegato a una donna in stato di morte cerebrale e ha funzionato bene per due giorni ...